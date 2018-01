Liverpool-Manchester City de ce dimanche : Le match du rachat pour Sadio Mané

Un après-midi de rachat à Anfield Road. L'international sénégalais de Liverpool qui commence à retrouver ses jambes de début de saison peut profiter de la visite du leader incontesté du leader de la premier League pour récupérer sa place de jadis dans le coeur des supporters des Reds. Mais cela passera par une prestation hors du norme face à une équipe hors norme emmenée par un Pep Guardiola magique et un Kévin De Bruyne stratosphérique.



Le 9 septembre 2017, Klopp et Liverpool avait pris très cher face aux hommes de Pep. Suite à une expulsion de Sadio Mané, les Reds avaient complètement sombré devant la furie des attaquants de City. A l'arrivée 5 buts à 0. Le Sénégalais était en partie responsable de la déroute de son équipe, après son geste involontairement brutal sur le gardien Ederson. C'était d'ailleurs le début de sa baisse de forme et la montée de son coéquipier Mohamed Salah au premier plan. L'Egyptien a plus que bien assuré l'intérim pendant le passage à vide de Mané. Ce dernier, relégué sur le banc par le technicien allemand a du parfois se contenté d'une mi-temps ou un peu plus pour revenir dans le bain.

Contre Burnley, lors de la 22e journée, Sadio Mané a laissé apparaître des étincelles. Auteur d'un but splendide sur une frappe logée dans la lucarne du gardien adverse, le Sénégalais semble avoir retrouvé sa confiance d'antan.



Cet après-midi, s'il fait tomber Guardiola et Manchester City, l'ancien pensionnaire de l'Academy Génération Foot verra sa saison connaître un nouveau déclic à quelques semaines des 1/8e de finales de la Ligue des champions