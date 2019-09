Liverpool : Mohamed Salah désigné joueur du mois d’août

Auteur de trois buts et deux passes décisives en six matches, l'attaquant de Liverpool Mohamed Salah a été élu joueur du premier mois de compétition de son club. L'attaquant égyptien a brillé lors de ce premier mois de compétition avec trois buts et deux passes décisives en six matches disputés toutes compétitions confondues. Le joueur de 27 ans a été préféré à Roberto Firmino et Sadio Mané.