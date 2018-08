Liverpool : Sadio Mané plus rapide que Mohamed Salah

Aux côtés de Roberto Firmino, Mohamed Salah et Sadio Mané martyrisent les défenses de Premier League et d’Europe avec Liverpool. Mais qui est le plus rapide des deux ? Interrogé par Marca, le Sénégalais a répondu, sans hésitation et avec un brin d’humour.



« Oui, bien sûr, je suis plus rapide que lui. Peut-être pas sur de courtes distances, mais sur un 100 ou un 200 mètres, je gagne à coup sûr (rires) », a-t-il confié. Il ne reste plus qu’à organiser cette fameuse course !