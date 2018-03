Liverpool : le rêve de Sadio Mané concernant son village natal Mbambali

Dans une interview accordée par le journal The Telegraph, le feu follet sénégalais, Sadio Mané a évoqué ses origines, son village natal, Mbambali. Le joueur compte si possible leur apporter son aide.

« La meilleure chose à faire est de se souvenir de ses origines. Ils ont besoin d’aide et si je peux, je le fais. C’est important pour moi. Je penserai toujours à eux. Je pense fortement à cela, les aider avec mes moyens », a révélé le « Lion » de la terranga.

Sadio Mané est convaincu que Liverpool est aujourd’hui devenu l’équipe de cœur des sénégalais depuis qu’il évolue chez les reds: « Je pense que tout le Sénégal soutient Liverpool maintenant. Avant c’était Manchester United, Barcelone et Madrid. Maintenant, ils aiment plus Liverpool. Les gens au Sénégal me soutiennent, donc je suis heureux ». A-t-il soutenu.