Liverpool : un conducteur fonce dans la foule célébrant le titre, 47 blessés dont 4 enfants

La police britannique a communiqué un premier bilan de l’attaque à la voiture bélier survenue hier soir à la fin des célébrations du titre de champion d’Angleterre de Liverpool.



Ce qui devait être une fête a viré au cauchemar hier en fin d’après-midi dans le centre-ville de Liverpool. Alors que les célébrations du titre de champion d’Angleterre entre les joueurs de Liverpool et leurs supporters touchaient à sa fin, un homme au volant d’une voiture a foncé dans la foule groupée dans la rue de Water Street aux alentours de 18h00 (17h00 heure locale).



Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent des gens projetés sur le côté et sur le capot du véhicule. Certains se sont même retrouvés en dessous de la voiture. Puis, des dizaines de personnes se ruent sur la voiture, probablement pour riposter face au conducteur.



Si, pour le moment, aucune victime n’est à déplorer, ce sont au total 47 personnes qui auraient été blessées. 27 victimes ont été hospitalisées, parmi lesquelles 4 enfants blessés, dont un serait dans un état grave. Un cycliste aurait également été heurté, mais sans être blessé.



Selon Skysports, les pompiers ont sauvé quatre personnes, dont un enfant, qui étaient coincées sous la voiture.



La cheffe adjointe de la police de Merseyside Jenny Sims a indiqué que cet événement est pour le moment traité comme un acte isolé et non comme un acte de terrorisme. La police a également annoncé avoir interpellé le conducteur, « un homme blanc britannique de 53 ans » de la région de Liverpool.