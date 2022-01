Locales 2022: Macky Sall refuse de parler de défaite et affirme avoir gagné 80% des mairies

En marge de sa rencontre avec les Imams et Oulémas du Sénégal avec qui il abordait la question de la criminalisation de l’homosexualité, le président de la République s’est exprimé pour la première fois publiquement, sur les résultats issus des élections locales de dimanche dernier qui a vu la coalition Yewwi Askan Wi se procurer de grandes villes.



A l'instar de son "griot attitré" Farba Ngom, le chef de l'APR se sent nullement ébranlé par la victoire de l’opposition. Selon Macky Sall, « la majorité reste toujours intacte. C’est une majorité qui n’a aucunement changé. Par ailleurs, sur les 46 départements du pays, nos résultats re- présentent plus de 80%. Donc je n’ai pas eu, ce qui n’a jamais été en ma possession, rien n’a changé », rappelle le patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar.



Le président de la République s'est également exprimé sur le processus électoral « On ne peut truquer les résultats issus des élections. Nous d’ail- leurs, qui faisons partie du gouvernement, on ne nous a pas entendu fustiger les résultats de qui que ce soit. Nous avons également félicité l’opposition pour ses résultats. C’est cela la démocratie », a déclaré Macky Sall.