Locales 2022 : Pape Diop multiplie les tractations

Le leader de la Convergence démocratique Bokk Guis Guis, Pape Diop est de plain-pied dans les consultations et autres nouvelles adhésions. Son entourage et ses proches sont en train de travailler à mettre en place une coalition électorale pour porter sa candidature à la mairie de Dakar.



Pape Diop, ancien maire de Dakar, a été proposé jeudi dernier par la Fédération départementale de Dakar de son parti, comme candidat de l’opposition à la mairie de Dakar, lors des élections locales de janvier 2022.



«Nous venons de démarrer une Assemblée générale après cette pause imposée par le Covid-19. Elle a été suspendue parce que les femmes de Dakar ont fait une motion consistant à proposer Pape Diop candidat à la mairie de Dakar pour les élections locales à venir», a expliqué Moussa Diakhaté, porte-parole Bokk guis guis.



La Fédération départementale, les femmes et la jeunesse de Dakar invitent l’opposition à s’unir partout au Sénégal et spécialement à Dakar autour de l’ancien maire Pds de la capitale de 2001 à 2009, dans le seul but de poser les premiers jalons de la victoire des élections locales de 2022.