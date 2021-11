Locales 2022: Pr Ismaël Madior Fall va diriger la liste de Bby à Rufisque-Est et à la ville

Le président Macky Sall a décidé d'investir son ancien ministre de la Justice, Pr Ismaïla Madior Fall pour la mairie de Rufisque Est et à la ville.



Une décision qui fait honneur à l'intéressé qui s'en est vivement réjouit dans une note publiée sur sa page Facebook . "Son Excellence, Monsieur le Président de la République Macky Sall m’a fait l’honneur de porter son choix sur ma modeste personne pour conduire la liste de Bby à Rufisque Est et à la Ville. Je profite de cette occasion pour le remercier vivement".



Poursuivant, le juriste d'ajouter que son intime conviction est que cette " aventure ne saurait être un cheminement solitaire mais plutôt la conjugaison d’efforts communs". C’est pourquoi lance t-il " un appel fraternel à tous mes camarades de Benno Bokk Yaakar pour qu’ensemble nous puissions travailler en parfaite synergie. Aussi, je ne saurais terminer ces propos sans remercier et encourager celles et ceux qui depuis le début travaillent sans relâche à mes côtés. Tous ensemble mobilisons nous pour une victoire éclatante au soir du 23 janvier 2022. "