Locales à Mbour: la Cour d'Appel de Thiès valide les listes de Yewwi Askan WI (Me Tall)

La Cour d'Appel de Thiès invite le préfet de Mbour qui avait rejeté les listes de la coalition Yewwi Askan Wi pour les élections locales de 2022 à les recevoir. La nouvelle a été donnée par Me Abdoulaye Tall, candidat de la coalition YAW / Commune de Mbour



"Après l'épisode de la préfecture de Mbour qui n'honore en rien l'administration territoriale, la coalition Yewwi Askan Wi avait saisi la Cour d'Appel de Thiès pour dénoncer le comportement du Préfet, solliciter l'annulation de la décision illégale, discriminatoire et illégale et en fin d'obtenir l'autorisation de déposer nos listes. Après plusieurs jours d'attente, la Cour d'Appel de Thiès vient de dire le droit", lit-on sur sa page Facebook.



Me Tall profite "de la symbolique du moment, en référence aux événements de la journée à Dakar, pour lancer un appel solennel, à tous (leurs) militants et sympathisants, à rester mobilisés et déterminés pour assurer (leur) triomphe au soir du 23 janvier 2022."