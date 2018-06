Loi sur le parrainage: Macky Sall enclenche la course contre la montre

Le chef de l’État Macky Sall a présidé en début d'après-midi le Conseil des ministres qui se tenait habituellement les mercredis. A cette occasion, Macky Sall a exhorté son gouvernement à intégrer les conclusions de la commission ad hoc sur le processus électoral et de présenter sa nouvelle mouture à l’Assemblée nationale. Le Président Sall s'est félicité du déroulement des travaux de ladite commission sur le processus électoral. Et dans cette dynamique, il a exhorté le gouvernement à se pencher sur ses conclusions afin de les présenter aux députés pour examen et ce, «dans les meilleurs délais». Saluant les travaux «marqués par un consensus sur les points majeurs», et sa «qualité», Macky Sall a instruit les ministres à prendre les dispositions nécessaires pour l'adoption de la nouvelle loi portant révision du Code électoral, adoptée à l’issue du Conseil des ministres