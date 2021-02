Loi sur le partage des revenus pétro-gaziers: Macky donne un ultimatum à Abdoulaye Daouda Diallo

Le Président Macky Sall exige la finalisation du projet de loi sur le partage des revenus issus de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières avant la fin du mois de mars prochain. Et il l'a fait savoir mercredi, en Conseil des ministres au concerné Abdoulaye Daouda Diallo.



« Le Président de la République demande, en particulier, au Ministre des Finances et du Budget, de finaliser, avant fin mars 2021, le projet de loi sur le partage des revenus tirés de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières », a rapporté le porte-parole du gouvernement Oumar Gueye, dans le communiqué du Conseil des ministres.



Poursuivant, la note souligne que le chef de l’Etat a invité, « enfin le Gouvernement à soutenir l’édification rapide de l’Institut National du Pétrole et du Gaz (INPG) à Diamniadio, de même que la régulation des formations dans le secteur, afin de renforcer le capital humain national, fondamental dans la gouvernance maitrisée de nos ressources pétrolières et gazières. »