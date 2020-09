Louga: un jeune berger engrosse une mineure de 16 ans

Accusé de viol suivi de grossesse sur une mineure de 16 ans, L.G a nié les faits pour échapper la prison. Nos confrères de L'Observateur expliquent que les ennuis judiciaires du mis en cause on débuté dans la deuxième quinzaine du mois de septembre, après que les parents de la mineure ont déposé une plainte contre L.B. pour qu'il puisse reconnaître la paternité de la grossesse. La fille qui travaillait comme domestique pour le compte de la tante de L.B. a désigné le jeune berger avec qui elle s'amourachait depuis bien des mois.



Le papa de la victime apparenté au mis en cause a décidé de laver le linge sale en famille. Invité à venir répondre sur les accusations portées contre lui, il a adopté une attitude peu respectable, "je n'ai jamais entretenu une relation sexuelle avec cette fille. Il faut qu'elle aille chercher ailleurs, le père de son enfant. Elle m'accuse à tort et je ne l'accepterai pas" balance le jeune berger.



Interrogée à nouveau, la mineure est restée constante dans ses accusations "L.B est bel et bien l'auteur de ma grossesse. Nous partagions la même maison. Il profitait de l'absence de ma tante pour m'entraîner dans une chambre".



Les parents de la victime sachant que l'accusé n'est pas prêt à changer de position, ont décidé de déposer une plainte contre lui. Arrêté par la gendarmerie de Louga, ce dernier a nié les faits encore dans un premier temps. Les hommes du commandant Bassène habitués à ces genres de cas, ont finalement réussi à faire avouer leur hôte. "Effectivement, je suis l'auteur de la grossesse, j'ai refusé parce que je ne voulais pas que la famille porte plainte contre moi" avoue-t-il. Néanmoins, il a été envoyé en prison par le juge d'instruction.