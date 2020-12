"Love Jihad": un musulman indien arrêté en vertu de la loi controversée

La police de l'État de l'Uttar Pradesh, en Inde, arrête un musulman qui aurait tenté de convertir une femme hindoue à l'islam.



Il est le premier à être arrêté en vertu d'une nouvelle loi anti-conversion qui vise le "love jihad" - un terme que les groupes hindous radicaux utilisent pour accuser les hommes musulmans de convertir des femmes hindoues par le mariage.



Cette loi a suscité l'indignation, les critiques la qualifiant d'islamophobe.



Au moins quatre autres États indiens sont en train d'élaborer des lois contre le "love jihad".



La police du district de Bareilly, en Uttar Pradesh, confirme l'arrestation sur Twitter mercredi.



Le père de la femme déclare à BBC Hindi qu'il a déposé une plainte parce que l'homme avait "fait pression" sur sa fille pour qu'elle se convertisse et l'a menacée si elle ne le faisait pas.



La femme aurait eu une relation avec l'homme mais s'est mariée avec quelqu'un d'autre plus tôt cette année.



La police informe que la famille de la femme a déposé une plainte pour kidnapping contre l'accusé il y a un an, mais l'affaire a été classée après qu'elle a été retrouvée et que l'accusation a été rejetée.



Après son arrestation mercredi, l'homme a été envoyé en détention judiciaire pendant 14 jours. Il dit aux journalistes qu'il est innocent et qu'il n'a "aucun lien avec la femme".



La nouvelle loi prévoit une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans et les infractions à cette loi ne sont pas passibles de caution.



Qu'est-ce que la loi du "love jihad" ?



En novembre, l'Uttar Pradesh est devenu le premier État à adopter une loi contre les conversions religieuses "forcées" ou "frauduleuses".



Mais ce n'est peut-être pas le dernier car au moins quatre autres États - Madhya Pradesh, Haryana, Karnataka et Assam - annoncent qu'ils prévoient d'adopter des lois contre le "love jihad".



Ces cinq États sont gouvernés par le parti au pouvoir, le Bharatiya Janata Party (BJP), qui est accusé de normaliser le sentiment anti-musulman.



Les critiques l'ont qualifié de régressif et d'offensant, beaucoup craignant que ces lois ne conduisent à des abus et à du harcèlement, car le "love jihad" a toujours été considéré comme un terme utilisé par les groupes hindous radicaux de la marge droite.



Ce n'est pas un terme officiellement reconnu par la loi indienne.



Mais il fait la une des journaux ces derniers mois - en octobre, une marque de bijoux populaire a retiré une publicité mettant en scène un couple interconfessionnel après que l'extrême droite les a accusés de promouvoir le "love jihad".



Et puis en novembre, les autorités ont accusé Netflix de la même chose, en pointant du doigt une scène de la série télévisée, A Suitable Boy, où une femme hindoue et un homme musulman s'embrassent alors que la caméra se déplace sur le fond d'un temple hindou.



Le ministre de l'Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, estime que cette scène heurte les "sentiments religieux". Il a demandé aux fonctionnaires d'envisager une action en justice contre le producteur et le réalisateur de la série.



Les critiques du BJP affirment que la polarisation religieuse s'est accrue depuis l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Narendra Modi en 2014. Les mariages hindous-musulmans ont longtemps fait l'objet d'une censure en Inde, mais ce phénomène récent.