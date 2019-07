Luis Figo loue la maîtrise et le caractère de l'équipe du Sénégal

L’ancien Ballon d'or européen et international Portugais, Luis Figo est tombé sous le charme de l'équipe nationale du Sénégal. Après avoir regardé le quart de finale des "Lions" contre le Bénin mercredi, l'ancien joueur du Real Madrid et du FC Barcelone a bien apprécié l'attitude adoptée par les hommes du sélectionneur Aliou Cissé durant cette rencontre

"Le Sénégal a montré du caractère et a donné de l’importance à la rencontre. Cela n’a pas a été facile, mais le Sénégal a fait preuve de caractère et surtout de maîtrise », a indiqué Luis Figo sur sur le plateau de Time Sports.