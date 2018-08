Luka Modric élu meilleur joueur de la saison européenne

Comme chaque année à la même période, l'UEFA a procédé à l'élection du meilleur joueur de la saison écoulée en Coupe d'Europe (C1 et C3 confondues). Cette distinction, qui ne vaut pas le Ballon d'Or mais qui reste très prisée, est revenue cette fois à Luka Modric. Une première pour le milieu international croate.



Le milieu de terrain vice-champion du monde a été récompensé pour sa très belle campagne avec le Real Madrid, et qui a été ponctuée par un troisième triomphe consécutif en Ligue des Champions. Un sacre auquel il a largement contribué, même s'il n'a marqué qu'un seul but et offert une passe décisive seulement (en 11 matches). C'est son deuxième prix individuel de l'année après celui du meilleur joueur de la Coupe du Monde.



Luka Modric devance son ex-partenaire Cristiano Ronaldo et l'attaquant de Liverpool, Mohamed Salah, qui étaient également nommés pour ce titre. Le Portugais, qui n'était pas présent à Monte-Carlo, délaisse d'ailleurs un bien qu'il avait remporté lors des deux dernières années. Ses 15 buts inscrits en C1 ne lui dont pas suffi pour réaliser la passe de trois.