Luka Modric se dit ouvert à un transfert vers l'Inter Milan

La Série A est-elle en passe de redevenir la vitrine du football européen des clubs. Depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo à Turin, les dirigeants de clubs italiens ne se fixent plus de limites pour attirer les plus grands noms du football mondial.



Selon le très sourcé journaliste de Sky Sports Di Marzio, l'Inter Milan a entamé des discussions avec Luka Modric et celui-ci serait ouvert à un transfert en Italie. Le meilleur joueur du dernier Mondial pourrait donc se retrouver à jouer contre son ancien coequipier en club Cristiano Ronaldo si jamais il choisit de quitter le Real Madrid cet été.