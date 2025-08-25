Boissy entre dans la légende de l'Afrobasket avec 40 points

Le Sénégal a de nouveau de quoi être fier. Dans une performance mémorable qui restera gravée dans l'histoire du basketball africain, Jean Jacques Boissy, plus connu sous le surnom de Jay 1zer0, a pulvérisé le record de points marqués dans un seul match d'Afrobasket. Le meneur des Lions, auteur d'une soirée exceptionnelle, a inscrit 40 points, dépassant ainsi la précédente marque de 38 points détenue par l'international cap-verdien Jeffrey Xavier.

Le record de Xavier, établi lors d'une performance tout aussi époustouflante, a tenu pendant plusieurs années, mais la détermination et le talent de Boissy ont eu raison de ce dernier. Avec 40 points, Boissy s'installe confortablement au sommet de ce classement prestigieux, loin devant des légendes comme Octavio Magoliço du Mozambique et Zakaria El Masbahi du Maroc, qui se partagent la troisième place avec 37 points. La performance d'Aliou Diarra du Mali (35 points) et de David Dias de l'Angola (34 points) complètent ce tableau des plus grands scoreurs de l'Afrobasket.



Cette prouesse individuelle n'est pas seulement une statistique impressionnante, elle symbolise également l'ascension fulgurante de Boissy sur la scène continentale. Sa capacité à prendre le jeu à son compte et à marquer dans des situations complexes a été la clé du succès des Lions lors de ce match. Son tir extérieur, sa pénétration et sa vision du jeu ont été autant d'armes redoutables qui ont mis à mal la défense adverse.



En plus d'être un exploit personnel, ce record propulse Boissy au rang de figure emblématique du basketball sénégalais. Il rejoint la lignée des grands joueurs qui ont marqué l'histoire du sport dans le pays, et son nom est désormais synonyme de performance, de leadership et de records.



Alors que le Sénégal poursuit son parcours dans la compétition, cette performance de Jean Jacques Boissy donne un nouvel élan à l'équipe et un message fort aux adversaires : les Lions sont prêts à tout pour atteindre le sommet, et avec un joueur de la trempe de Boissy, tout devient possible.