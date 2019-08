Lukaku arrivé à Milan et accueilli par une foule en délire à l’aéroport! (vidéo)

Eccolo Romelu #Lukaku. Appena atterrato alla Malpensa. Salta e alza il pollice ai tifosi 🔵⚫.#calciomercato @TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/my0vWxnYK7 — Alessandro Rimi (@Ale_Rimi) August 7, 2019

L'Inter Milan touche au but ! le club italien a enfin trouvé un accord avec Manchester United pour le transfert du buteur Romelu Lukaku (26 ans), estimé à 65 millions d’euros, plus 13 millions d'euros de bonus et un pourcentage sur une éventuelle future revente. Et très tôt ce jeudi, l'international belge, tout sourire, a débarqué à l'aéroport de Milan devant de nombreux fans, afin de passer sa visite médicale puis s'engager avec l'Inter.