Lukaku s'explique sur le tacle présumé à ses coéquipiers

L'élimination de Manchester United en Ligue des champions a été une véritable douche froide pour Mourinho, son équipe et les supporteurs des 'Red Devils', qui ne connaitront pas cette année non plus les joies des derniers tours de C1.



Une terrible déception pour Lukaku par exemple, qui a atterri à Old Trafford en vue de remporter les plus grands titres. Aujourd'hui, l'attaquant belge est donc spécialement affecté par cette défaite contre Séville. À tel point qu'il en est arrivé à critiquer l'attitude de certains de ses coéquipiers.

Des propos très commentés en Angleterre et, quelques heures plus tard, l'attaquant publiait un message sur Instragram pour assurer que son intention n'était pas de salir ses coéquipiers. Lukaku a par ailleurs profité de l'occasion pour évoquer son compte de buts en carrière.



«Je ne critiquerai jamais mes coéquipiers. Il est normal de se cacher dans le vestiaire quand tu es triste... Le résultat est terrible, mais je suis sûr que nous récupérerons vite votre soutien », a écrit Lukaku.



L'attaquant de Manchester United a poursuivi sur ses prouesses personnelles : « Un autre grand match arrive. Je totalise 200 buts dans ma jeune carrière, mais c'est le moment de gagner d'autres trophées. C'est le moment de travailler encore plus dur ».

Source: Besoccer