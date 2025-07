Lutte : Niang Bou Ndaw annonce sa retraite après sa défaite contre Amanekh

La défaite contre Amanekh a un goût amer pour Niang Bou Ndaw. Touché par les critiques, le jeune lutteur de Guédiawaye a décidé de mettre un terme à sa carrière.



C’est sur sa page Instagram qu’il a officialisé cette annonce : « Je tiens à m’excuser sincèrement pour tout ce qui a pu se passer. La vie, c’est des hauts, des bas, des erreurs, des leçons. Et je sais que certains parmi vous ont pu être déçus ou blessés par certaines de mes actions ou décisions. Merci à ceux qui sont restés, malgré tout. Merci à ceux qui m’ont soutenu dans les bons comme dans les mauvais moments. Aujourd’hui, avec beaucoup d’émotion, je vous annonce que je mets fin à ma carrière », a écrit le lutteur.



Malgré cette fin prématurée, Niang Bou Ndaw laisse derrière lui un bilan honorable : 11 combats disputés, 8 victoires et 3 défaites, dont deux face à Zarco et Amanekh.