Lutte antiterroriste: «Pour l'instant, nous n'avons constaté la présence d'aucune cellule permanente au Bénin»

En 2019, deux Français étaient enlevés dans le parc de la Pendjari et leur guide béninois assassiné. Depuis, le Bénin a fait face à plusieurs reprises aux attaques de terroristes présents dans le Sahel et qui tendent à étendre leurs actions vers les pays côtiers. Leurs attaques ont d’abord visé les forces de défense et de sécurité, puis les civils, pour un bilan global de 25 soldats et une quarantaine de civils tués, ainsi que 63 terroristes neutralisés. Parmi les réponses du Bénin, l’opération Mirador lancée début 2022. Le colonel Faïzou Gomina en est le commandant. Il répond aux questions de Magali Lagrange. Un entretien enregistré avant l’annonce de la fin de l’accord de coopération militaire entre le Bénin et un Niger dirigé le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.

