Lutte contre l'enrichissement illicite: "Macky Sall nous a tous trompés", regrette Mame Adama Gueye

Le président du mouvement Sénégal Bou Bess, Me Amada Gueye qui a renoncé à sa candidature à la présidentielle, a déclaré que le chef de l'Etat Macky Sall a trompé tout le monde, dans la cadre de lutte contre l'enrichissement illicite et contre la corruption, lors de l'émission Grand Jury sur Rfm ce dimanche.



"Macky Sall nous a tous trompés. Quand il a parlé de la lutte contre la corruption en l'enrichissement illicite, on était tous d'accord. Mais nous nous sommes rendus compte que c'était pour éliminer les adversaires politiques", a dit Me Gueye, qui s'exprimait sur les cas de Karim Wade et Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar emprisonné depuis mars 2017 dans l'affaire dite de la caisse d'avance.



Me Mame Adama Gueye, avocat depuis 35 ans; a soutenu que la justice est instrumentalisée au Sénégal. Selon lui, la Cour de répression de l'enrichissement illicite (CREI) est là pour poursuivre une seule personne qui est Karim Wade. Et sur le cas de Khalifa Sall, il affirme que "jamais un dossier n'a été traité de cette façon", en terme de "rapidité et de vitesse".