Lutte contre la corruption: aucune avancée depuis 2012, malgré les promesses de Macky et la création d'organes de contrôle

Plusieurs cadres du pouvoir épinglés

L’un des faits marquant dans le rapport 2019 de l’Ofnac, c’est l’affaire des 94 milliards FCFA opposant Ousmane Sonko à Mamour Diallo, ancien directeur des Domaines et responsable politique de la mouvance présidentielle. Le leader de Pastef (parti d’opposition), Ousmane Sonko, a déposé le 10 avril 2018, auprès du Procureur de la République, une plainte pour des faits supposés de « transactions immobilières irrégulières et de détournements de deniers publics » portant sur un montant de 94 783 159 000 FCFA.Dans son rapport, l'Ofnac indique que les infractions suivantes pourraient être retenues contre l'ancien Directeur des Domaines Mamour Diallo et son complice Tahirou Sarr: « association de malfaiteurs, fait prévu et réprimé par les articles 238 à 240 du Code Pénal; escroquerie portant sur des deniers publics, fait prévu et réprimé par les articles 152 à 154 du Code Pénal; tentative d’escroquerie portant sur des deniers publics; complicité d’escroquerie portant sur les deniers publics ».En plus, le ministre la Pêche, Alioune Ndoye a été épinglé dans le rapport 2021 de l'Office national de Lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC). Il lui est reproché d'avoir attribué à des bateaux une «licence de pêche démersale profonde, option « chalutiers poissonniers et céphalopodiers». Alors que cette catégorie de licence n'existe pas. Ce qui constitue une violation de la loi, selon le département dirigé par Seynabou Diakhaté.Rayan HACHEM, gérant de « Avanti Suarl » et d’« Afri & Co Suarl » et le député de la majorité Demba DIOP SY, Directeur général de «Urbaine d’Entreprise » (UDE), sont parmi les personnes épinglées par l’Office nationale de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac), dans son rapport 2021. L’enquête ouverte suite à la plainte déposée par l’activiste Guy Marius Sagna et le professeur Babacar DIOP, secrétaire général du parti politique « FDS », contre le ministre Mansour Faye suite à l’attribution du marché de riz dans le cadre du « fonds Force Covid-19 », a permis de déceler les délits de « présomptions de Faux en écritures privées et de complicité par instigation, présumé de banqueroute frauduleuse ».