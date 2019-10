Lutte contre le terrorisme: Macky préside une réunion de l'Uemoa ce jeudi à Dakar

Le président de la République, Macky Sall, en sa qualité président du Comité de haut niveau sur la sécurité et la paix de l’Ueoma, va présider, ce jeudi 03 octobre, une réunion de l’union chargée d’examiner "les voies et moyens de mobiliser des ressources en guise de contribution de l’Uemoa au financement de la lutte contre le terrorisme dans l’espace communautaire", selon un communiqué de presse du palais.



D'aprés le document, cette rencontre à laquelle prendra également part Président Patrice Talon du Bénin, "fait suite à la réunion de concertation des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa du 13 septembre dernier à Ouagadougou, sur la situation sécuritaire au sein de l’Union".



La réunion, qui aura comme cadre le Centre international Abdou Diouf de Diamniadio (Cicad), réunira "les ministres en charge des Forces armées, des Finances, ainsi que les chefs d’état-major généraux des Forces armées des pays membres de l’Uemoa".