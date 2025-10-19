Lutte contre le trafic de drogue : 115 Kg de cocaïne dissimulés dans un 4x4 saisis par les Douanes

Le dispositif de surveillance des douanes des frontières sénégalaises a intercepté 115 kilogrammes de cocaïne à Kalifourou. Les stupéfiants, évalués à 9,2 milliards de francs CFA, étaient ingénieusement cachés dans un véhicule en provenance d'un pays limitrophe, le vendredi 17 octobre.



Selon un communiqué de la direction générale des douanes de ce dimanche 19 octobre, "l'opération a eu lieu en milieu de matinée, vers 9 heures, lorsque la Brigade commerciale des Douanes de Kalifourou, dans la Subdivision de Kolda (Direction régionale du Sud), a ciblé un véhicule suspect. Il s'agissait d'un puissant 4x4 de type Toyota Tundra, qui éveilla l’attention des enquêteurs. Les techniques d'investigation ont révélé rapidement le pot aux roses. la carrosserie du véhicule avait été méticuleusement aménagée pour créer des cachettes secrètes destinées à la contrebande".



À l'intérieur de ces parois dissimulées, les douaniers ont découvert 100 plaquettes de poudre blanche. Après analyse par le Laboratoire national de la Police technique et scientifique, il en est ressorti que la cargaison, d'un poids total de 115 kilogrammes, était bien de la cocaïne d'une contre-valeur marchande estimé à 9 milliards 200 millions de francs CFA.



L'interception de ce véhicule, arrivant d'un pays voisin, a conduit à l'arrestation immédiate de deux individus de nationalités étrangères. Une enquête approfondie a été ouverte afin de remonter la filière et d'identifier les commanditaires de cette tentative d'introduction de stupéfiants sur le territoire.



"Cette double saisie en l'espace d'un mois confirme que les unités douanières qu'elles soient en surveillance maritime, aérienne ou terrestre maintiennent une « croisade » sans relâche contre le trafic", note le document.



Par ailleurs, l'administration générale des Douanes (DGD) a insisté sur sa détermination inébranlable à combattre tous les trafics illicites et exhorte la population à une collaboration active pour assurer la sécurité des frontières.