Lutte contre les FDLR en RDC: le top départ du «Concept des opérations» donné à Washington

Pour la première fois, Kinshasa, Kigali, Doha, Washington et l’Union africaine annoncent officiellement le lancement dudit « Concept des opérations ». L’annonce a été faite après la troisième réunion, le 1er octobre, du Comité conjoint de surveillance à Washington de l’accord de paix du 27 juin. Ce plan (appelé donc Concept des Opérations) vise à enclencher la lutte contre les FDLR, le désengagement des forces, et la levée du dispositif dit défensif du Rwanda. Que signifie concrètement ce lancement ?

RFI

