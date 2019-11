Lutte contre les encombrements à Dakar : une convention signée entre Abdou Karim Fofana et Alioune Ndoye

La mairie de Plateau et le ministère de l’Urbanisme ont signé une convention de partenariat pour la gestion des déchets. Cette jonction s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les encombrements de la capitale sénégalaise.



« Cette rencontre avait pour objectif la signature d’une convention de partenariat avec le ministère de l’urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique pour qu’ensemble, avec la commune de Plateau, qu’on puisse restaurer le cadre de vie, désencombrer la ville afin de redonner plus de visibilité à notre espace de vie », a déclaré le maire de Plateau Alioune Ndoye.



Très optimiste suite au travail qui a été effectué au sein de sa commune, il est d’avis qu’il n'y aura pas de la résistance aussi bien des habitants que des acteurs. Car, a-t-il expliqué, ils savent que «ce projet est pérenne».