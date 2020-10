Lutte sénégalaise: Gris Bordeaux loupe BG2 et s’ «offre» à … Lac de Guiers 2

Ses retrouvailles avec Balla Gaye 2 tombées à l’eau pour cause de désaccord avec le promoteur Gaston Mbengue, Gris bordeaux voit sa marge de manœuvre se rétrécir comme peau de chagrin. Une seule alternative s’offre désormais à lui : croiser le fer avec Lac de Guiers 2, un lutteur qu’il regarde toujours de haut. Pour le 3ème «Tigre» de Fass, le «Diato» du Pakao « safoul mbeur ». (Il n’a rien d’un lutteur). Camperait-il dans sa position qu’il se tirerait une balle au pied. La raison est toute simple : tous les Vip ou cadres de l’arène auxquels il est sensé se frotter ont trouvé «Nguimb» à leur ceinture. Seul Lac de Guiers 2 manque à l’appel. Suffisant pour que Gris saisisse cette ultime chance au risque de suivre la prochaine saison de lutte à la télévision depuis son salon engoncé dans un fauteuil moelleux ; un pire cas de figure pour un compétiteur.



Quid de Gris-Eumeu Sène, Acte II ? Il n’est pas à l’ordre du jour. Les deux lutteurs ont juré de ne plus croiser le fer dans leur carrière. Voilà qui ajoute une couche de peinture... noire au tableau pour la tête de file de l’écurie Fass. LC2 ne rate aucune occasion pour défier publiquement et chambrer Gris bordeaux. Il piaffe d’impatience de le croiser. Le promoteur qui démarcherait ce combat ne devrait rencontrer aucune difficulté si le 3ème «Tigre» de Fass accepte de relever le défi que n’a cessé lui lancer un adversaire qui piaffe d’impatience de le croiser.



Lors d’une récente émission (« Joganté » de la TFM) dont il était l’invité, Lac de Guiers a déclaré avec beaucoup d’assurance que «Gris Bordeaux dou dieul souma awance... Je doute fort que son staff le lui conseille. Il s’en mordrait le doigt…». Cela a le don d’être clair. La balle est dans le camp de Gris bordeaux. Vivement qu’un promoteur entame les négociations pour ce « combat vierge ». dans le jargon de l’arène cela signifie tout simplement que les deux adversaires croisent le fer pour la première fois.



Le Témoin