Lutte sénégalaise : le Comité national de gestion maintenu jusqu'à l'installation de la Fédération (Ministère)

Cette mesure de continuité a pour objectif d'assurer une transition sans heurts vers la nouvelle Fédération sénégalaise de Lutte (FSL), actuellement en cours de création. Elle vise à garantir la stabilité et le bon déroulement de la saison sportive, évitant ainsi tout vide institutionnel.

Le Comité restera ainsi en fonction jusqu'à l'installation officielle du Bureau de la FSL, conformément au calendrier établi, peut-on lire dans la lettre circulaire du ministère.



Le ministre souligne l'importance du respect strict de cette décision, marquant ainsi la volonté de l'État d'accompagner une passation de pouvoirs organisée pour la lutte sénégalaise.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports a décidé de proroger le mandat du Comité national de Gestion de la Lutte, dont le mandat devait initialement s'achever le 31 octobre 2025. Ledit comité est autorisé à poursuivre ses missions au-delà de cette date.