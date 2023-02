Macky Sall: « L'État fera face pour le maintien de la stabilité du pays »

A la veille de la célébration de la 143e édition de l’appel de Seydina-Limamoulaye, le président Macky Sall s’est rendu à Yoff layène. Au nom du Khalif général Mouhamadou Makhtar Laye, le porte parole a remercié le chef de l’État pour les mesures prises pour la réussite de l’événement.



La visite a été l’occasion pour la famille de dénoncer les discours et actes de nature à saper la paix et la cohésion nationale. Le chef de l’Etat a tenu à rassurer, « l’État ne faillira jamais devant ses responsabilités. Nous devons respect et considération à nos guides religieux... L'État fera face pour le maintien de la stabilité du pays ».