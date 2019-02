Macky Sall : «La différence entre moi et les autres qui radotent...»

«Hier je parlais avec la jeunesse de Pikine pour leur montrer ce que je propose et ce que les autres radotent. La différence entre ce que je propose et ce que les autres radotent. Moi je propose une véritable politique de jeunesse fondée sur des acquis et des outils pour l'employabilité des jeunes puisque la jeunesse constitue la majorité de notre population», a déclaré Macky Sall qui faisait face à ses militants ce jeudi, à la Place de la Nation.



Concernant ladite politique, il explique qu'il a mis en branle «un système de formation professionnelle, un système d'éducation et d'enseignement supérieur avec des moyens ardus, des réformes importantes pour la jeunesse scolaire et universitaire mais également pour que cette jeunesse ouvrière et paysanne puisse bénéficier non seulement d'une formation de qualité, mais aussi avoir des moyens appropriés pour développer son entrepreneuriat».



Poursuivant, le Président sortant fait savoir qu’il a déjà, à travers la DER, mis 5 milliards de francs CFA, de financement pour pour l'autonomisation des femmes et le renforcement des capacités des jeunes. Mais pour son prochain mandat, si les Sénégalais le lui confèrent, «la région de Dakar aura 8 milliards en une année et il y aura 30 milliards pour toute la jeunesse et les femmes du Sénégal». Dans la même perspective, il s'engage à mettre en place un centre de formation professionnelle et un Eno (Espace numérique ouvert). Avant de conclure: «la jeunesse a montré que j'ai déjà gagné. Le mot d'ordre c'est le premier tour».