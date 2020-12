Macky Sall : « Notre combat contre la Covid-19 n’est pas encore fini »

Le président sénégalais Macky Sall a déclaré que le « combat contre la covid19 n’est pas encore fini », appelant à « continuer à respecter les gestes barrières pour voir la fin de l’épidémie », à l’ouverture du 3e Forum Galien Afrique, une édition organisée en mode virtuelle.



« Notre combat contre la Covid-19 n’est pas encore fini. Ensemble, nous devons continuer à respecter les gestes barrières pour voir la fin de l’épidémie », a déclaré Macky Sall dont les propos sont rapportés par l’Agence presse sénégalaise.



Selon le chef de l’Etat, « depuis plusieurs mois que circule ce virus, c’est l’infiniment petit qui régente notre quotidien, perturbe l’éducation, bouleverse nos relations sociales, malmène nos économies et défie nos systèmes de santé y compris les plus sophistiqués ».



Il a ajouté que des Pays développés, en développement et moins développés, pouvoirs publics, secteur privé, personnes de tout âge tout le monde est concerné. A l’en croire, la pandémie rappelle brutalement les vulnérabilités communes d’un monde ouvert et globalisé où les maladies se transmettent et se transportent dans un point du globe à un autre en seulement quelques heures.



Macky Sall a insisté sur la nécessité de mettre en avant une recherche de solutions solidaires et concertées au plan global, en rappelant par exemple les réunions de concertation entre chefs d’Etat et chefs de gouvernements de l’Union africaine.



S’agissant du vaccin contre la Covid-19, le chef de l’Etat a dit se joindre à l’appel de leaders mondiaux pour assurer un accès universel au futur vaccin et traitement contre la Covid-19. « L’accès universel au vaccin et au traitement sur des bases transparentes éthiques et sûres est un devoir de solidarité et une exigence de bon sens », a-t-il relevé.



« Le monde ne serait définitivement à l’abri de la pandémie que lorsque le virus sera vaincu dans tous les pays », a affirmé le président Sall.