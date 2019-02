Macky Sall à Gandiaye : «Mon premier mandat était pour rattraper les erreurs... »

Le candidat Macky Sall a débuté son 12ème jour de campagne par Gandiaye où il a été accueilli par une caravane. Le président sortant qui compte bénéficier d'un second mandat, a demandé aux habitants de la contrée, de participer massivement à sa victoire le 24 février prochain.



Située sur la Route nationale 1 (RN1) à 25 kilomètres au nord-est de Kaolack, Gandiaye est , selon Macky Sall, une commune où il a beaucoup investi et qu'il comptait poursuivre sur ce chemin, notamment avec l'autoroute qu'il va construite lors de son second mandat entre Dakar et Kaolack et qui traversera leur localité, donnant la possibilité à 2000 jeunes d'avoir du travail.



Écorchant Me Abdoulaye Wade au passage, le candidat de Benno bokk yakaar (Bby) martèle : «mon premier mandat était un mandat de rattrapage puisqu'il y avait beaucoup à rectifier». Cette assertion est partagée par l'ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, El Haj Ousseynou Diouf. A en croire ce dernier, cette commune a une dette envers le Macky Sall, laquelle dette ne sera épongée que si ses habitants lui assure une victoire à 100% dans leur localité.