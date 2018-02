Macky Sall à Kaolack et Fatick du 19 au 20 février pour inaugurer des routes et...

Le président de la République Macky Sall se rendre à partir du 19 février dans les régions de Kaolack et Fatick pour inaugurer "plusieurs infrastructures notamment les routes Fatick-Kaolack, Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayip et Keur Wally Ndiaye-Passy- Sokone", d'après un communiqué de la Présidence parvenue à la rédaction de PressAfrik.



Le chef de l'Etat Macky Sall va également profiter de cette visite pour lancer les travaux de construction du Grand Pont à péage de Foundiougne. "Ces différentes infrastructures routières, porteuses de valeur ajoutée, contribueront ainsi à l’amélioration de la mobilité des personnes et des biens, au niveau national et dans la sous-région", selon le document de la Présidence.