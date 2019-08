"Macky Sall a été à la résidence de Wade la soirée de la Tabaski", selon Cheikh Tidiane Seck

Le président de la Fédération nationale des cadres libéraux (Fncl) du Parti démocratique sénégalais (Pds), Cheikh Tidiane Seck a fait une révélation de taille sur les retrouvailles entre le chef de l'Etat Macky Sall, et Me Abdoulaye Wade. A l'en croire, le président Sall a été à la résidence de Wade la soirée de la Tabaski.



"Macky Sall a été à la résidence de Wade la soirée de la Tabaski", a-t-il révélé dans Vox Populi. Mais, Cheikh Seck s'empresse de préciser : "Peut-être parce qu'il n'a pas eu l'accueil espéré que Macky n'a pas communiqué là-dessus."



En mars dernier, Pape Samba Mboup, ancien membre du Parti démocratique sénégalais, avait révélé qu’à chaque fois qu’il y avait des initiatives pour rapprocher le président Macky Sall et Abdoulaye Wade, des gens y mettaient d’y sable, dans un entretien avec « L’Observateur ».