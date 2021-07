Macky Sall à ses collaborateurs : « L’opposition ne nous pardonne rien du tout »

Le Président Macky Sall accorde visiblement beaucoup d’attention aux propos que tiennent les opposants contre son régime. Le chef de l’Etat, qui intervenait hier vendredi en marge de la cérémonie de présentation du rapport final du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19 ( FORCE Covid-19), a salué la présence du député du Parti démocratique sénégalais (PDS) Toussaint Manga à la rencontre avant de déclarer devant les membres de son gouvernement : « l’opposition ne nous pardonne rien du tout », relate « L’AS ».



Et c’est pour ne pas donner l’occasion à ses détracteurs de se défouler sur son gouvernement et sur lui-même, qu’il a créé le comité de suivi, en optant pour la diversité dans sa composition et en choisissant une personne neutre pour le diriger. « Si j’avais pris un membre du gouvernement, on aurait dit que c’est une affaire politique. C’est pourquoi, j’ai choisi le général François Ndiaye pour son impartialité », a précisé le chef de l’Etat.