Macky Sall charge le nouveau régime : « Les Sénégalais sont déçus »

« Nous vivons un temps nouveau dominé par l'avènement d'un nouveau type de pouvoir jamais expérimenté au Sénégal par delà son addiction à la violence destructrice et à son appétence pour déni des valeurs de l’État de droit et des principes de la République. Le nouveau pouvoir a déçu la majorité de nos compatriotes », a dénoncé l'ancien chef de l’État.

Macky Sall estime que les autorités actuelles « agressent les libertés démocratiques et élémentaires » et « piétinent les avancées » obtenues au fil des décennies. À ses yeux, « la République se dérobe » et le modèle démocratique sénégalais, autrefois « admiré dans le monde », s’effrite sous la conduite de « tenants d’un parti-État ».

Le leader de l’APR dit constater, avec « effarement » et « affliction », une multiplication de « dérapages » et de « dérives en tout genre du nouveau régime ».

Il prévient enfin que l’héritage qu’il dit avoir laissé au pays ne saurait être remis en cause par « l’amateurisme » ou « une haine revancharde » conduisant, selon lui, à une « paralysie » et une « régression dans tous les domaines ».

À l’occasion de l’installation du Secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR), ce jeudi 6 novembre 2025, l’ancien président Macky Sall a critiqué le régime en place. Dans un discours prononcé par Me Sidiki Kaba, le fondateur de l’APR affirme que « les Sénégalais sont déçus » du nouveau pouvoir, qu’il accuse de porter atteinte aux libertés démocratiques et aux acquis arrachés « de haute lutte » par le peuple.