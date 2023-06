Macky Sall condamne l’autodafé du Saint Coran devant une mosquée suédoise

Salwan Momika, un Suédois âgé de 37 ans, a jeté le Saint Coran par terre avant de le brûler et de tenir des propos islamophobes. Ce après que la police a publié son autorisation d’une manifestation où c’était clairement indiqué dans la déclaration que des exemplaires du Saint Coran allaient être brûlés.



Depuis la Mecque où il effectue son Haj, le Président sénégalais Macky Sall a vivement condamné cet acte, via son compte Twitter.



« Je condamne fermement l’autodafé du Saint Coran ce 28 juin devant une mosquée à Stockholm. Ce geste répugnant et provocateur, au moment de la fête bénie de l'Aïd al-Adha, est une grave atteinte au sentiment religieux des musulmans, comme celui de janvier dernier. Cela doit cesser », a écrit le chef de l’Etat sénégalais, Macky Sall.



Pour rappel, le Maroc a rappelé, mercredi, l’Ambassadeur du Roi à Stockholm, après l’autodafé du Coran, autorisé par la police suédoise, a annoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué de presse.