Macky Sall félicite Joe Biden et sa vice-présidente

Le chef de l'État sénégalais, Macky Sall a félicité samedi le président élu des États-Unis Joe Biden et sa vice-présidente, Kamala Harris, alors que le candidat sortant Donald Trump continue de crier la fraude.



« Mes Chaleureuses félicitations à @JoeBiden et @KamalaHarris pour leur victoire. Le Sénégal se réjouit de poursuivre ses excellentes relations d’amitié et de coopération avec les États Unis d’Amérique !», a twitté le président Sall.