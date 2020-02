Macky Sall insiste sur l’amélioration de la prise en charge des insuffisants rénaux

Le président Macky Sall a insisté lundi en Conseil des ministres, sur l’amélioration de la prise en charge des malades insuffisants rénaux en demandant au ministre de la Santé de prendre toutes les dispositions pour assurer la maîtrise de la chaîne d’approvisionnement du matériel de dialyse et veiller à l’amélioration de l’accès à la dialyse à moindre coût dans le privé.



Le chef de l’Etat a, à cet égard, demandé au ministre de la Santé et au Ministre de l’Équité sociale de mener en permanence un dialogue constructif et consensuel avec l’Association Mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal.



Le Sénégal compterait 800 mille insuffisants rénaux qui s’ignorent, et 20 000 patients en phase terminale. Ces chiffres ont été dévoilés par le mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal (Mirs), en mars dernier.