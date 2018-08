Macky Sall : "j'ai décidé de renforcer le CNRA"

Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) sera renforcé de façon conséquente pour que l'organe assume davantage son rôle, a annoncé jeudi, le président de la République.

"J'ai décidé de renforcer encore de façon conséquente afin que cet organe précieux dans un contexte démocratique puisse assumer davantage son rôle en couvrant davantage son champ et en disposant des diverses compétences que requièrent les mutations dans le secteur de la communication", a dit Macky Sall.



Le chef de l'État s'exprimait lors de la remise des rapports annuels 2016 et 2017 du Conseil national de régulation audiovisuel (CNRA).

Il a suggéré aux associations professionnels et aux entreprises de renforcer leurs "stratégies et instruments d'autoévaluation" au bénéfice de toute la société.

"Il y a donc un vaste chantier à entreprendre. Nous devons accentuer les acquis et continuer à être attentifs aux mutations pour nous adapter en permanence", a ajouté le président Sall.

Le président de la République a soutenu que "la régulation est appelée de plus en plus à élargir son champ pour ne pas laisser cette question aux seuls mains des législateurs et préposés à la sécurité publique".

Macky Sall a appelé "tous les acteurs au sens de la responsabilité et de la mesure qui est possible avec l'autorégulation".



Le chef de l'État a adressé ses "remerciements" et "très vives félicitations" à Babacar Touré pour le "formidable travail" fait par le journaliste à la présidence du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) durant les six dernières années.



Babacar Touré vient d'achever le mandat de six ans qu'un président du CNRA est en droit d'exercer.

Le journaliste a été remplacé à la présidence du CNRA par son confrère Babacar Diagne, ancien directeur général de la RTS et ex-ambassadeur du Sénégal aux États-Unis d'Amérique.



Aps