«Macky Sall ne sera pas reconnu Président si… » Jeunes de l'oposition

Les jeunes de l’opposition annoncent la couleur en informant qu’ils ne reconnaitront pas Macky Sall comme président de la République s’il est proclamé gagnant du scrutin du 24 février prochain par le Conseil Constitutionnel.



«En Assignant au conseil constitutionnel de nouvelles prérogatives telles que la fonction de conseil de boite à lettres, de conseil d’enregistrement de doléances et des récriminations , de conseil d’entérinement des pièges et forfaitures du pouvoir en place , de conseil d’exécution des complots contre les opposants ,Macky Sall perd dore et déjà toute légitimité et toute légalité après le scrutin », ont déclaré les jeunes de l’opposition lors de leur conférence de presse organisée mercredi 23 janvier.



Toussaint Manga et Cie d’ajouter : «Il ne sera pas reconnu comme Président du Sénégal proclamé par ce conseil constitutionnel .Il est évident, que notre pays va inévitablement vers un contentieux post électoral sans précèdent qui mettra en danger la vie de nos concitoyens et qui installera le chaos dont le seul responsable sera Macky et sa bande de fainéants.»