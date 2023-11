Macky Sall plaide pour le « règlement pacifique de la tragédie humaine» à Gaza

« Le Sénégal réitère sa préoccupation devant la tragédie humaine à Gaza et appelle à un règlement pacifique pour apporter la paix pour tous, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies. Nous appelons à la mise en place d'un fonds de solidarité pour aider le peuple palestinien et la reconstruction de Gaza. Chaque jour qui passe est une tragédie de plus pour le peuple palestinien», à Twitté le président Sall.

Les dirigeants de pays arabes et musulmans ont demandé au Conseil de sécurité des Nations unies d'adopter « une résolution décisive et contraignante » pour mettre fin à « l'agression » israélienne dans la bande de Gaza.

La déclaration finale d'un sommet qui s'est tenu dans la capitale saoudienne Riyad entre les dirigeants des pays arabes et islamiques indique que s'abstenir de « le faire encourage Israël de poursuivre son agression brutale qui tue des innocents (...) et réduit Gaza en ruine ».

Le Président Macky Sall a appelé samedi un "règlement pacifique" de la tragédie humaine à Gaza, pour apporter la paix pour tous, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies.