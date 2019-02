Macky Sall promet la construction d'un hôpital de niveau 2 à Sédhiou

Sédhiou a accueilli dimanche 9 février le candidat Macky Sall. Les habitants de cette localités ont salué la construction du pont Sénégambie qui permet, selon eux, de traverser la Gambie sans anicroche. Mais il lui ont soumis leurs doléances parmi lesquelles un stade municipal ainsi que le bitumage de certains axes.



Ces revendications ne sont apparemment pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Car, indiqué le candidat de Benno bokk yakaar (BBY), il n'a pas attendu pour lancer le processus de désenclavement de Sédhiou et les résultats notés lui donnent raison d'autant plus que, affirme-t-il «aujourd'hui Sédhiou est complètement désenclavé ». S'y ajoute que, informe-t-il, la région dispose déjà de 40 étangs de 1000 hectares et de 10 hectares de 10 000 hectares. Ce qui fera de Sédhiou «la capitale de l'aquaculture » d'ici peu. «Après la reconstruction de la route nationale (RN) 6 Ziguinchor Tanaff nous avons engagé le bitumage de la Boucle du Boudié. La Boucle nord», a-t-il déclaré avant d'expliquer que la boucle sud aussi allait être goudronnée.



Avant de prendre congé de ses hôtes, Macky Sall a annoncé la construction d'un nouvel hôpital régional de niveau 2, la réhabilitation du stade. A l'en croire, avec les nombreux financements consentis dans le Pacao, il ne doute pas d'une large victoire qui l'attend au soir du 24 février.