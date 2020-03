Macky Sall : « quand je refuse de serrer la main, ce n’est pas par désir…. »

Dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux depuis la semaine dernière, on voit le président Macky Sall refuser de serrer la main à ses ministres et proches, en raison du coronavirus qui sévit dans le monde. Le chef de l’Etat a justifié son comportement hier jeudi.



« Quand je refuse de serrer la main, ce n’est pas le désir et l’envie qui me manque, mais c’est pour lancer un message aux Sénégalais. C’est pour éviter tout ce qui peut accélérer la contamination du Covid-19 », a expliqué le président Sall.



Qui ajoute : « Nous devons éviter de nous serrer la main. J’ai salué avec mon coude pour éviter de se serrer la main, de se faire la bise et surtout de faire des rassemblements inutiles en ces temps-ci », a insisté Macky Sall qui a pris la pleine mesure de l’impact du coronavirus sur la vie de la Nation.



Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a confirmé jeudi la contamination de cinq (5) nouvelles personnes au coronavirus, des proches du Sénégalais contrôlé la veille positif au Covid-19 après être rentré d’Italie. Ces nouvelles infections portent à 10 le nombre de patients atteint du coronavirus au Sénégal dont deux guérisons.