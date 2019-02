Macky Sall répond à Me Wade depuis Diourbel : «Il n'y aura rien le jour du vote»

Alors que l'appréhension des Sénégalais monte en flèche au fur et à mesure que l'élection présidentielle approche surtout après les nombreuses sorties de Me Abdoulaye Wade assurant qu'il n'y aura pas de scrutin, Macky Sall a cherché à rassurer les électeurs depuis Diourbel, leur assurant que l'État prendra ses dispositions pour assurer sa fonction première qui est de veiller à la sécurité des personnes vivant sur son sol.

«Il ne se passera rien le jour du vote s'il plaît à Dieu. Votre sécurité incombe à l'État. C’est sa vocation naturelle», a-t-il déclaré depuis Diourbel où il a présidé en début de soirée un meeting. Macky Sall de poursuivre : «l'Etat a le devoir d'assurer la protection des citoyens et d'assurer la sécurité de l'exercice de leurs choix. C'est la Constitution qui le dit et l'État prendra toutes ses responsabilités pour que le vote du 24 février puisse se dérouler sur l'ensemble du territoire national sans heurts». L



Le Président sortant a par ailleurs affirmé qu'il n'avait aucun doute quant à sa réélection, au vu des des nombreuses foules qui l'accueillent depuis Mbacké où j'ai débuté ma campagne.