Macky Sall sur la candidature de Amadou Ba: « La victoire est à portée de main »

La coalition de la majorité est assurée de remporter l’élection présidentielle de février prochain, si elle maintient l’unité dans ses rangs, a assuré, samedi, à Dakar, son leader, Macky Sall, soulignant que « la victoire est à portée de main » de Benno Bokk Yaakaar (BBY).



« La victoire est à portée de main », a réagi le président Macky Sall devant les journalistes, lors d’une réunion au palais de la République, au cours de laquelle il a annoncé la désignation de l’actuel Premier ministre, Amadou Ba, comme candidat de la majorité constituée du parti au pouvoir et de ses alliés.



« Notre coalition est largement majoritaire dans ce pays. Le seul défi, c’est l’unité. J’espère que le message a été très clair et que les leaders se sont engagés », dans cette voie, a dit le chef de l’État d’une voix cassée, visiblement à cause d’une grippe.



Il a encouragé les leaders de sa coalition à miser sur un « discours d’unité » et la nécessité de poursuivre les efforts visant la promotion de la protection sociale. Macky Sall les a aussi appelés à « s’occuper davantage de la jeunesse ».



« Nous avons beaucoup fait pour la jeunesse, mais vous savez que le défi majeur de l’Afrique, c’est sa jeunesse. Nous avons un poids démographique qui est au-dessus des capacités des États, et donc les efforts qui sont faits ne sont pas suffisants », a-t-il-souligné.



Amadou Ba a été choisi parmi d’autres prétendants à la candidature de BBY, dont Abdoulaye Daouda Diallo, le président du Conseil économique, social et environnemental, Mame Boye Diao, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, l’ancien Premier ministre Mahammed Dionne, et le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye. Ce dernier a démissionné du gouvernement et de ses responsabilités à l’APR, le parti politique de Macky Sall, après la désignation d’Amadou Ba.