Macky Sall sur le cas Khalifa Sall et Karim Wade : « Je suis favorable, une amnistie ? Une sorte de réhabilitation, je ne sais pas »

Dans une interview avec RFI et France 24, le président sénégalais, Macky Sall s’est prononcé sur le cas de l’ancien édile de Dakar, Khalifa Ababacar Sall et sur celui du fils de l’ancien président Wade, Karim Meissa Wade. Il se dit « favorable » à l’esprit d'une amnistie ou d'une réhabilitation mais ignore sous quelle formule.



« Vous savez Marc (un des journalistes qui faisait l’entretien), j’ai toujours choisi de ne pas personnaliser le débat. Mais bon…à l’époque, on a parlé de ces sujets. C’est des sujets qui ont été traités. Le débat se pose au Sénégal aussi. Est-ce que c’est une amnistie ? Une sorte de réhabilitation ? Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. Moi, je suis pas opposé, dans le cadre d’un dialogue qu’on trouve des solutions mais qui respectent le droit, qui respectent la loi », a répondu Macky Sall.



Relancé sur le terme « favorable », le chef de l’Etat d’expliquer : « Oui, je l’ai déjà dit au Cadre unitaire de l’islam au Sénégal qui intervient beaucoup pour pacifier le milieu politique. Non, je ne suis pas opposé à l’esprit. Bah, il faut trouver la bonne formule ».