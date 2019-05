Macky à l'opposition: "Si on ne se réunit pas, des étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources"

Le chef de l'Etat Macky Sall a lancé un message fort à l'endroit de l'opposition et de toutes les forces vives de la Nation qui ont pris part au lancement du Dialogue national, ce mardi 28 mai 2019. Faisant allusion au pétrole et au gaz découverts au Sénégal, il a appelé les Sénégalais en général et l'opposition et la Société civile, en particulier à s'unir autour du régime en place pour ne pas laisser le moindre espace aux forces occultes qui peuvent venir de l'étranger pour disperser les rangs et semer la zizanie, dans le but de s'accaparer des ressources du pays. Comme ce fut le cas dans de nombreux autres pays d'Afrique et d'Asie.



"L'économie a aussi une part importante dans ce dialogue. Le Sénégal est dans une phase petro-gaziére. Si on ne se réunit pas, si on n'est pas ensemble, des étrangers débarqueront pour nous disperser, s'accaparer de nos ressources naturelles (gaz et le pétrole). Le Cos-Petrogaz, j'ai accepté qu'on y mêle la Société civile. L'opposition peut intégrer le Cos-petrogaz, si elle le veut. Ils peuvent choisir leurs représentants et siéger", a assuré le chef de l'Etat.



Le Président Macky Sall d'ajouter: "Je le réitère après les conclusions des travaux dirigés. Soyez rassurés que je n'y toucherez pas. Parce que si je devais en modifier quelque choses, j'appellerais pas à dialoguer. Mon souhait est de permettre, grâce à ce dialogue, d'engendrer des résultats pour développer le pays".