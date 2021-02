Macron promet un vaccin « d’ici la fin de l’été » à tous les Français

Le président de la République était l’invité du JT de TF1 mardi 2 février. Il s’est aussi exprimé sur un possible nouveau confinement du pays.



D'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français adultes qui le souhaitent » : c'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron ce mardi soir. Le président de la République s'est exprimé en direct lors du JT de TF1. Une prise de parole surprise, annoncée seulement quelques minutes auparavant par la chaîne. Le chef de l'État a aussi estimé que, « début mars », les 80 % des pensionnaires des Ehpad qui le souhaitent, soit 500 000 personnes auront été vaccinés. Quatre sites français vont également produire des vaccins anti-Covid dès fin février, a-t-il tenu à préciser. Sur les quatre sites évoqués, trois sont des sous-traitants français qui participeront à la création de vaccins élaborés par d'autres laboratoires. Il s'agit des usines des laboratoires Delpharm, Recipharm et Fareva.



Les trois arriveront en bout de chaîne pour finaliser la production. Il s'agit pour Delpharm du vaccin Pfizer-BioNTech, pour Recipharm du vaccin Moderna et pour Fareva du vaccin CureVac. Quant au dernier site évoqué par le président, il appartient au laboratoire français Sanofi qui élabore son propre vaccin, mais a pris plusieurs mois de retard, et la production y commencera « plutôt au second semestre » précisé à l'Agence France-Presse le cabinet de la ministre déléguée à l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.



Le président a reconnu que le rythme de vaccination « peut paraître trop lent » par rapport à d'autres pays « qui avaient fait d'autres paris ou qui sont aussi des pays qui, comme le Royaume-Uni sont des îles ». « Mais je défends la stratégie que nous avons adoptée avec l'Allemagne, avec l'Union européenne, qui est précisément de vacciner en Europe ».



Il a également annoncé que le vaccin d'AstraZeneca, homologué vendredi par l'autorité européenne, serait réservé aux moins de 65 ans en France, comme l'a recommandé la Haute Autorité de santé française, et pourrait être administré par les pharmaciens et les sages-femmes. Il sera sans doute d'abord utilisé pour les soignants de moins de 60 ans et ensuite « proposé par tranches d'âge » en commençant par les plus âgés, a-t-il expliqué. Quant au vaccin russe Spoutnik-V, dont la revue The Lancet vient de confirmer l'efficacité, il s'est dit ouvert à son utilisation s'il est homologué.



Un nouveau conseil de défense à l'Élysée mercredi



Emmanuel Macron a également appelé mardi les Français à rester « extraordinairement responsables » face au Covid-19 afin d'éviter un éventuel troisième confinement. « Ce n'est pas notre stratégie de vaccination qui permettra d'éviter à court terme un reconfinement ou non », a déclaré le chef de l'État sur TF1 à l'issue d'une réunion avec les acteurs industriels des vaccins à l'Élysée. Mais « c'est notre mobilisation à tous, c'est-à-dire notre capacité à tenir les gestes barrières » et « notre capacité à bien respecter le triptyque tester-accompagner-protéger », a-t-il ajouté.



Il s'agit « collectivement » d'« être extraordinairement responsables comme nos concitoyens le sont depuis plusieurs semaines, et je les en remercie très profondément », a-t-il poursuivi. « On va continuer à gérer ainsi cette épidémie, avec un objectif qui est de tenir, de protéger les plus faibles, de protéger notre système de santé et de pouvoir au maximum aussi protéger notre jeunesse qui a besoin d'étudier, d'aller à l'école », en bref « d'avoir un pays le plus ouvert possible malgré le virus ».



Le gouvernement avait surpris vendredi en décidant de surseoir à un troisième confinement, jugeant que l'évolution de l'épidémie permettait à ce stade de l'éviter. Mais il a pris plusieurs mesures nouvelles, en particulier la fermeture des frontières françaises aux personnes venant de pays extérieurs à l'UE et la fermeture des grands centres commerciaux non alimentaires. Un point de la situation sera fait mercredi matin au cours d'un nouveau conseil de défense à l'Élysée.



Source: LePoint.fr